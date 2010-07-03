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16:56

Рада лишила депутатов неприкосновенности

за рубежом политика

16:56

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Фото: ТАСС/Serg Glovny/ZUMA Wire

Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Такое решение поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых, сообщает ТАСС.

30 августа законопроект одобрили в первом чтении. Во время нынешних прений против высказалась только фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Все ее члены отказались голосовать.

Документ должен быть подписан спикером Верховной рады и президентом Украины, и тогда 1 января 2020 года он вступит в силу.

До сих пор депутатская и судейская неприкосновенность были закреплены в Конституции Украины. В феврале 2015 года украинский парламент проголосовал за отмену неприкосновенности народных депутатов и судей. Проект был одобрен и Конституционным судом, однако так и не был принят. Согласно закону, депутаты не могут быть задержаны или привлечены к ответственности без согласия парламента.

Отменить депутатскую неприкосновенность предложил Владимир Зеленский, вступив в должность президента.

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за рубежом политика

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