Призыв Зеленского отменить депутатскую неприкосновенность оценили в Госдуме

В Госдуме считают, что отмена депутатской неприкосновенности на Украине "не сильно скажется на статусе парламентариев". Такое мнение выразил российский депутат Владимир Катенев.
Парламентарий в беседе с RT напомнил, что в РФ действует аналогичный закон, однако о "неприкосновенности" речи не идет.
"У нас в России действует эта неприкосновенность. Хотя я еще до сих пор никак не почувствовал. Каждый депутат подлежит проверке в каждом аэропорту, например. Если правоохранительные органы имеют обоснованные претензии к любому человеку, даже депутату, они могут реализовать свое право на следственные действия", – указал Катенев.
Также депутат поделился впечатлениями после просмотра церемонии инаугурации избранного президента Украины. "У меня было некое смешанное чувство – как продолжение фильма "Слуга народа" (Владимир Зеленский исполнял роль президента Украины в сериале продюсерской компании "Студия Квартал 95". – Прим. ред.).
В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась церемония инаугурации шестого президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства. Он выступил с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу. Он заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев, и пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую Украину".
Сейчас депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. В феврале 2015 года украинский парламент проголосовал за отмену неприкосновенности народных депутатов и судей. Проект был одобрен и Конституционным судом. Однако документ до настоящего момента не был принят.
Согласно закону, депутаты не могут быть задержаны или привлечены к ответственности без согласия парламента.
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