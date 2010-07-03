В Госдуме оценили намерения Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

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В Госдуме положительно оценили намерение избранного президента Украины Владимира Зеленского прекратить вооруженный конфликт на юго-востоке страны.

"Переговоры о мире не слабость, как кажется некоторым официальным лицам в Киеве. Это показатель сильной воли и мудрости. Если под "не слабыми" решениями Зеленского подразумевается готовность к выполнению Минских соглашений и прекращение огня, значит, он сильный политик", – цитирует RT депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

В понедельник, 20 мая, Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Во время инаугурации ему вручили символы власти – булаву, нагрудный знак и печать. Зеленский, положив одну руку на Конституцию, присягнул на верность стране.

Своей первой задачей как президента страны он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Также он подчеркнул, что готов к диалогу по урегулированию конфликта.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин поздравит нового президента Украины не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений Москвы и Киева.

Ранее экс-глава операции объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным потребуется меньше суток. Он добавил, что перед военнослужащими не стоит задача захватить Донбасс. По его словам, "основной путь получения победы – политико-дипломатический".

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР.