В Госдуме оценили намерения Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

В Госдуме положительно оценили намерение избранного президента Украины Владимира Зеленского прекратить вооруженный конфликт на юго-востоке страны.
"Переговоры о мире не слабость, как кажется некоторым официальным лицам в Киеве. Это показатель сильной воли и мудрости. Если под "не слабыми" решениями Зеленского подразумевается готовность к выполнению Минских соглашений и прекращение огня, значит, он сильный политик", – цитирует RT депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.
Своей первой задачей как президента страны он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Также он подчеркнул, что готов к диалогу по урегулированию конфликта.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин поздравит нового президента Украины не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений Москвы и Киева.
Ранее экс-глава операции объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным потребуется меньше суток. Он добавил, что перед военнослужащими не стоит задача захватить Донбасс. По его словам, "основной путь получения победы – политико-дипломатический".
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР.
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