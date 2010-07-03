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02:46

На Украине рассказали о возможности вернуть Донбасс за сутки

за рубежом политика

02:46

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Фото: AP/TASS/Efrem Lukatsky

Экс-глава операции объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным потребуется меньше суток.

"Главное в таком случае – очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", – цитирует его слова в эфире телеканала "1+1" "Комсомольская правда".

При этом Наев добавил, что перед военнослужащими не стоит задача захватить Донбасс. По его словам, "основной путь получения победы – политико-дипломатический".

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и застрелили командира.

Как заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, он пытался заставить солдат выполнить приказ вышестоящего руководства.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР.

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