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12:45

Стало известно, когда Путин поздравит Зеленского

власть политика

12:45

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Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравит нового президента Украины Владимира Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что первые успехи будут очевидны. Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, о каких успехах идет речь.

"А что касается юго-востока, Донбасса, то, опять же, это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Киеве завершилась церемония инаугурации шестого президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства.

Во время инаугурации ему вручили символы власти – булаву, нагрудный знак и печать. Зеленский, положив одну руку на Конституцию, а другую – на "Пересопницкое Евангелие", зачитал текст присяги.

В завершение церемонии новоизбранный президент выступил с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу. Он заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев, и пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую Украину".

Своей первой задачей как президента страны он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Также президент пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории.

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