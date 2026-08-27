Число спасенных после наводнения в Непале туристов выросло до 31

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Количество спасенных иностранных туристов после мощного паводка в Непале увеличилось до 31 человека, сообщили в управлении страны по туризму.

Среди спасенных – 2 гражданина России. Также в списке указаны жители США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Гражданство еще 8 человек, которых удалось спасти, пока не уточняется.

Наводнение произошло в Непале 26 августа. Это спровоцировало значительные разрушения в округе Расува. Власти ввели режим повышенной готовности для поселений в нижней части течения реки.

Наводнение было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. 644 путешественника и 127 местных жителей пропали без вести, а 8 россиян не выходили на связь. По официальным данным, погибли 270 человек, однако СМИ утверждают, что их число составляет 332.

