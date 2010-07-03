Собянин пригласил москвичей на экскурсии в Центр профориентации метро

Фото: http://vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на экскурсии в Центр профориентации Московского метрополитена. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

"Для тех, кто интересуется московским метро, работает Центр профориентации. Можно записаться на экскурсию и попробовать себя в роли машиниста поезда. На таких же интерактивных тренажерах учатся профессионалы", – написал мэр.

В Центре представлены уникальные тематические предметы. Многие из них являются ровесниками предприятия. Экспозиция также включает фотоматериалы, документы и другие артефакты из истории метро.

Для посетителей представлены первый билет на метро, старые значки и фотографии, рабочее место поездного диспетчера и часть вагона серии 81-717/714. Самым любимым экспонатом у гостей остается тренажер машиниста. Благодаря ему пассажиры смогут попробовать себя в роли машиниста электропоезда.

Сотрудники Центра также посещают столичные школы, где рассказывают об истории создания и строительства станций, декоре и художественном убранстве метро, его легендах и символах.

С начала 2019 года Центр профориентации посетило свыше 75,1 тысячи посетителей, из них около 30 тысяч – школьники и студенты.

