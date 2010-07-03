Более 250 экскурсий провели в метро Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском метрополитене с начала года провели более 250 экскурсий, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиры стали в два раза чаще посещать такие экскурсии. За полгода с познавательной целью спустились в метро более двух с половиной тысяч человек. Прогулки по подземке проводят гиды, получившие аккредитацию в рамках проекта "Экскурсии в метро".

Всего с начала года прошло более 250 экскурсий. В настоящее время туры по станциям проводят по 25 авторским маршрутам. Это отличная возможность узнать больше об истории строительства, архитектуре и особенностях столичного метро, отметил Ликсутов.

Он напомнил, что выбрать тур можно в разделе "Все экскурсии" на сайте проекта tour.mosmetro.ru. Там же указана информация о длительности и стоимости прогулки, отзывы и рейтинг гида по мнению посетителей.

Заместитель мэра обратил внимание, что есть и новые маршруты. Из таких – экскурсия на временно закрытую станцию метро "Деловой центр" Солнцевской линии.

Экскурсантов пригласят в кабину дежурного по станции, а также посмотреть в режиме онлайн, как контролируется движение поездов на линии, выйти на специальный служебный мостик, откуда видна инфраструктура тоннеля метро и даже зайти в машинный зал эскалатора. Посетители смогут узнать, как работает этот сложный инфраструктурный объект.

Все экскурсии проводятся с соблюдением правил безопасности. В часы пик таких прогулок нет, чтобы не мешать пассажирам.

Ранее Ликсутов объяснил, почему нельзя ввести бесплатный проезд на общественном транспорте в столице.

