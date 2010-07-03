Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме Союзов

Владимир Путин подписал распоряжение, по которому депутаты и работники аппарата Госдумы временно разместятся в здании Дома Союзов на улице Большой Дмитровке. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Управлению делами президента РФ обеспечить временное размещение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, работников аппарата Государственной думы, подразделений ФСО России, ФСБ России, МЧС России <...>, в здании по адресу: Москва улица Большая Дмитровка, дом № 1", – сказано в документе.
Также это касается подведомственных управлению делами президента России организаций, в чью компетенцию входит обеспечение деятельности Госдумы.
По указанному в распоряжении адресу находится Дом Союзов – общественное здание в стиле классицизм, построенное в XVIII веке. В Колонном зале Дома Союзов проходят концерты, конференции, семинары, праздничные мероприятия.
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