Движение в центре Москвы ограничат 4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проезд по ряду улиц в центре столицы ограничат 4 октября. Это связано с проведением публичного мероприятия, сообщили в инфоцентре транспортного комплекса Москвы.
По данным ведомства, в пятницу с 17:30 до 18:15 движение полностью перекроют на участке Дружинниковской улицы – от улицы Красная Пресня до переулка Капранова.
Кроме того, с 00:01 до 06:00 и с 14:00 до 17:30 ограничат проезд на площади Краснопресненская застава – по одной полосе в сторону центра. В этот же день с 17:30 до 18:15 ограничения введут на двух–трех полосах в сторону центра на участке улицы Красная Пресня между улицей Трехгорный Вал и Дружинниковской.
Фото: "Московский транспорт"
Водителей также предупредили, что с 06:00 до 18:15 ограничат парковку на улице Красная Пресня – от Трехгорного Вала до Дружинниковской в сторону центра, а также на улице Дружинниковская от Красной Пресни до переулка Капранова.
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