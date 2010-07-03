Движение на участке Тепличного переулка закрыли до середины ноября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение автотранспорта по Тепличному переулку полностью перекрыли. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Полное перекрытие движения в связи с реконструкцией инженерных сетей действует на участке Тепличного переулка в районе дома 10 и дома 1, корпус 6 по 15 ноября круглосуточно", – заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что движение на участке Тепличного переулка в районе дома 4 по улице Берзарина и участке от улицы Маршала Малиновского у дома 44, корпус 1 по улицу Народного Ополчения будет круглосуточно ограничено по одной полосе. Эти изменения продлятся до 15 и 21 октября соответственно.

"Движение на участке ул. Маршала Малиновского в районе дома 8 круглосуточно ограничено до одной полосы по 21 октября", – подытожили в центре.

Ранее движение транспорта ограничили на нескольких улицах Москвы. Изменения оказались связаны с проведением работ на инженерных сетях и дорожным строительством.