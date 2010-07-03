Схема движения временно изменится в Пресненском районе

В пятницу, 4 октября, на нескольких улицах Пресненского района временно изменится схема движения транспорта. Там запланировано публичное мероприятие, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С полуночи до 06:00 и с 14:00 до 17:30 на площади Краснопресненская Застава ограничат движение по одной полосе в сторону центра. С 17:30 до 18:15 ограничения введут на участке улицы Красная Пресня от Трехгорного Вала до Дружинниковской улицы.
С 17:30 до 18:15 полностью перекроют Дружинниковскую улицу от Красной Пресни до переулка Капранова. С 06:00 до 18:15 нельзя будет припарковаться на участке улицы Красная Пресня от Трехгорного Вала до Дружинниковской улицы и участке Дружинниковской улицы от Красной Пресни до переулка Капранова.
Ранее ограничения ввели по одной полосе на улице 1-я Рейсовая и улице Большая Внуковская на западе столицы. Там до 20 декабря будет вестись строительство инженерных сетей.
Также из-за восстановления инженерных коммуникаций ограничили движение транспорта на участке дублера Рублевского шоссе.
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