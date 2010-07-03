Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Ученые из Италии заявили, что в сохранении молодости особую роль играет питание. Рацион каждого человека должен быть насыщен белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами, пишет Lecco Notizie.

Эксперты отмечают, что жители Италии редко пьют сладкую газировку и предпочитают готовить блюда из местных продуктов. Диетологи рекомендуют употреблять не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса – эта мера позволит сохранить достаточную мышечную массу.

Эксперты отмечают важность завтрака. С утра нужно пить свежевыжатый сок из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С.

Средняя продолжительность жизни итальянских мужчин составляет 77,2 года, а женщин – 82,8. Несколько лет назад американские ученые, заинтересовавшись низким процентом сердечно-сосудистых и раковых заболеваний среди обитателей Апеннин, провели исследование и пришли к выводу, что многим болезням не дают развиваться спагетти, помидоры, красное вино и жгучий красный перец ("пеперончино"), которые итальянцы любят больше всего на свете и ежедневно с удовольствием поглощают в больших количествах.

Ученые нашли еще одно небольшое различие в питании итальянских долгожителей: при приготовлении блюд они обильно используют розмарин, и вторым по популярности продуктом являются анчоусы.

Ранее сообщалось, что употребление в пищу плодов архата замедляет старение организма. К такому выводу пришли ученые из Китая. Архат представляет собой многолетнюю травянистую лиану, которая растет в Южном Китае и Северном Таиланде. Растение ценится за плоды, экстракт которых почти в 300 раз слаще сахара. В Китае архат используют в качестве натурального низкокалорийного подсластителя.

