Диетолог рассказал о продукте для борьбы со стрессом

Употребление свежего зеленого горошка оказывает благотворное влияние на нервную систему и хорошо подходит для борьбы со стрессом благодаря высокому содержанию в нем витаминов группы В, сообщила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу", – сказала Стародубова Агентству "Москва".
Также она отметила, что молодой зеленый горошек богат белком растительного происхождения.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали новое средство для борьбы с депрессией. По словам специалистов, аппарат, который по виду напоминает кепку, поможет людям при депрессии, синдроме дефицита внимания или гиперактивности (СДВГ).
По словам ученых, в основе технологии лежит принцип биологической обратной связи. Устройство анализирует процессы работы мозга и сообщает человеку об изменении эмоционального фона.
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