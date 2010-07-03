Российские ученые разработали новое средство от депрессии

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Российские ученые разработали новое средство для борьбы с депрессией, сообщает Инфобюро НТИ. Как пояснили специалисты компании "Нейроботикс", аппарат, который по виду напоминает кепку, поможет людям при депрессии, синдроме дефицита внимания или гиперактивности (СДВГ).

По словам ученых, в основе технологии лежит принцип биологической обратной связи. Устройство анализирует процессы работы мозга и сообщает человеку об изменении эмоционального фона. С помощью подсказок системы пациент может самостоятельно вернуться в спокойное состояние или повысить концентрацию внимания. Например, уточнили авторы разработки, если человек пребывает в состоянии рассеянного внимания, он услышит в наушниках шум.

"Биологическая обратная связь помогает быстро и легко включить реакцию релаксации, при помощи которой происходит преодоление стресса", – подчеркнул глава направления "Мозг-компьютер" компании "Нейроботикс" Александр Зонов. По его словам, устройство "оказывает то же действие, что и упражнения, йога и релаксационная медитация, только гораздо быстрее".

Уточняется, что "чудо-кепка" работает в двух режимах. Альфа-тренинг помогает расслабиться, тогда как бета-тренинг, напротив, направлен на концентрацию внимания. Кроме того, гарнитура устройства позволяет подключаться к реабилитационным комплексам для восстановления здоровья людей с ограниченными возможностями.

"В Европе лечение с помощью таких устройств одобрено, а сами приборы доступны для использования в домашних условиях", – пояснили представители компании "Нейроботикс". Согласно исследованиям, о которых говорится в медицинском журнале New England и Британском психиатрическом журнале, наушники Flow оказывают на человека воздействие, схожее с антидепрессантами, но с меньшими побочными эффектами.