Ученые нашли способ побороть депрессию

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Исследователи из Фрайбургского университета установили, что средством излечения от резистентной депрессии может стать глубокая стимуляция головного мозга. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В рамках исследования был проведен эксперимент. В нем участвовали 16 человек, много лет страдавших от депрессии. Ученые вживили людям электроды для стимуляции верхней боковой части медиального пучка переднего мозга.

Стимуляция проводилась непрерывно в течение года. Для чистоты эксперимента активная стимуляция чередовалась с "пустой". В итоге оказалось, что симптомы депрессии у людей сократились, а у половины участников отмечается ремиссия.

Ранее ученые предупредили, что к депрессии, а также к другим заболеваниям может привести сон меньше 5 часов в сутки на протяжении длительного времени. Такой регулярный недосып повышает риск развития депрессии, ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.