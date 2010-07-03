Эксперты рассказали о ценах на оливье

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В Федеральной службе государственной статистики подсчитали, во сколько россиянам обойдется оливье на Новый год-2020. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации, имеющейся в распоряжении издания, общая стоимость продуктов для приготовления одной порции оливье на семью в количестве четырех человек составит 340 рублей. Годом ранее эта цифра была равна 325 рублям. При этом тазик оливье, вмещающий 12 стандартных порций, будет стоить 1 тысячу 20 рублей.
Согласно полученным данным, общая цена продуктов для главного новогоднего салата выросла за год на 4,6%. При этом в Росстате отметили, что при расчете стоимости оливье ведомство брало за основу традиционный рецепт блюда. Среди ингредиентов, необходимых для изготовления салата, были следующие компоненты: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).
Отмечается, что за прошедший год больше всех подорожали репчатый лук (на 10%), вареная колбаса (на 6%), консервированные горошек и огурцы (на 6%). Кроме того, на 5% возросла цена майонеза. Наименьший рост стоимости среди ингредиентов салата показали куриные яйца. За год продукт подорожал всего на 1%.
Ранее эксперты подсчитали, сколько россияне потратят на новогодний стол. Согласно полученным данным, самыми популярными товарами в праздничной продуктовой корзине у жителей России стали фрукты и овощи.
Кроме того, стало известно самое вредное блюдо на новогоднем столе. Об этом рассказал диетолог Елена Соломатина.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по новогодним продуктам
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