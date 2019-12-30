Стилисты рассказали, что надеть в Новый год

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Стилисты рассказали, как нарядиться в новогоднюю ночь, чтобы вписаться в необычную обстановку, передает News.ru.

Тем, кто собирается отметить Новый год в загородном доме, напоминают, что платье со шлейфом в пол будет смотреться странно. К примеру, стилист Влад Лисовец назвал подобные наряды "заезженной, старой историей".

В то же время он отметил, что Новый год на природе – не повод облачаться в спортивный костюм.

"Женщина в платье все-таки себя чувствует по-особенному. Можно надеть его на водолазку, а сверху – объемный пиджак или кардиган. Если холодно, попробуйте замиксовать его с теплыми колготками. Главное избегать сочетания с ними подола до середины икры. Это создаст впечатление, что вы надели под платье длинные носки", – подчеркнул он.

Еще один вариант – длинные черные брюки, кроссовки или кеды и плотный свитер. Чтобы придать образу торжественный вид, стилист предлагает дополнить образ аксессуарами, например необычной брошью или колье.

Также Лисовец посоветовал собрать волосы в хвост либо оставить распущенными. По его словам, без объемных причесок и укладок удастся выглядеть гораздо моложе.

Тем, кто собирается встретить праздник на свежем воздухе, например на Красной площади в Москве, нужна теплая одежда. И даже в ней можно выглядеть нарядно, говорит стилисты. Украсить свой образ они предлагают интересными вариантами с аксессуарами.

"Конечно, покупка верхней одежды для этого мероприятия вряд ли правильное вложение. Можно придумать интересные варианты с аксессуарами. Например, подобрать сет – шапка, шарф и перчатки. Если верхняя одежда однотонная, выбирайте яркие элементы", – посоветовала стилист Любовь Безган.

Она рассказала, что можно создать праздничный образ с помощью макияжа – нанести на лицо хайлайтер или ярко накрасить глаза тенями с шиммером.

Если отмечать Новый год в бане, сауне или спа-центре, можно поверх купальника надеть шелковый халат с перьями или махровый халат с необычной вышивкой.

"Когда вы садитесь за стол, прикрыть голое тело можно белой футболкой или огромной мужской рубашкой. Чтобы сделать акцент на талии, разумно дополнить ее поясом. На шею можно повесить чокер со стразами. Такой вид украшения не будет помехой для водных процедур", – порекомендовала стилист Лина Дембикова.

Известный астролог Павел Глоба, в свою очередь, заключил, что Год Белой Крысы по китайскому календарю наступит только 25 января, поэтому в праздничную ночь не обязательно привязываться к определенным цветам в одежде.

"Единственная примета, которая "работает" в новогоднюю ночь, – хорошее настроение в течение вечера", – отметил он. Астролог пообещал, что в этом случае позитивный настрой сохранится и в ближайшие 12 месяцев.

Ранее специалист по этикету рассказала, как правильно выбрать новогодний наряд. Женщинам дали советы по выбору платьев с пайетками, призвав относиться к ним с осторожностью.