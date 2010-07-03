Роспотребнадзор рассказал, как выбрать аниматора для ребенка на праздники

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии наступающих новогодних праздников попросила граждан внимательно относиться к заказу услуг аниматоров. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Там посоветовали для начала хорошо изучить рынок услуг аниматоров. Для этого можно спросить совета у друзей или знакомых, ознакомиться с отзывами на форумах, посмотреть видео с аналогичных мероприятий, а также узнать с ценовую политику и программы агентств в офисах организаций.

"Договор с агентством (или иным лицом) должен быть заключен в письменной форме. Это договор возмездного оказания услуг, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги", – пишет пресс-служба.

Уточняется, что перед тем, как подписать договор, стоит как можно внимательней ознакомиться с его содержанием: условиями, сроками исполнения, стоимостью услуг, а также ответственностью сторон за неисполнение обязательств по договору. Документ обязательно должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что исполнитель может отказаться от исполнения обязательств по договору только с полным возмещением убытков заказчику. При этом не стоит забывать, что на данном рынке орудуют мошенники.

"Если по вашей вине исполнитель не сможет выполнить условия договора, вы должны полностью оплатить услугу. Если свои обязательства не выполнит исполнитель (нарушит условия договора), – обращайтесь в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для защиты своих прав", – попросили в пресс-службе.

В концовке ведомство пожелало, чтобы "выбор главного события вечера принес массу позитивных эмоций".

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по выбору сладких подарков для детей. Специалисты ведомства попросили покупать наборы исключительно в местах организованной торговли.