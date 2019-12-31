Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

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Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Он уточнил, что смешивать алкоголь не стоит, поскольку напитки разного градуса, разного качества и разного содержания сахара.
"Организму проще, если человек, собирающийся употреблять спиртное, сделал бы выбор одного напитка и в течение всего времени празднования не менял его и не смешивал. Тогда вероятность развития осложнений разного рода – соматических и психических – уменьшается", – цитирует специалиста Агентство "Москва".
Кубарев подчеркнул, что опасно любое смешивание. По его словам, сказать, как оно подействует в отдельно взятом случае, сложно. "Народное мнение о том, что если смешиваешь, то градус надо повышать – заблуждение", – заметил медик.
Также он посоветовал воздержаться от употребления алкоголя с газированными напитками из-за рисков развития панкреатита.
Диетолог Мария Дубская ранее дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.
Майонез Дубская порекомендовала заменить на греческий йогурт. Игристое же вовсе пить не стоит, поскольку пузырьки газа оказывают раздражительный эффект на желудочно-кишечный тракт и стимулируют чувство голода.
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