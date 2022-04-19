Россия не собирается менять режим на Украине – Лавров

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Россия не собирается менять режим на Украине. Об этом глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу India Today.

Он подчеркнул, что народ Украины должен иметь свободный выбор.

"Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше", – пояснил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия выяснит, что в действительности произошло в Буче. Он отметил, что расследование в отношении зверств, совершенных батальонами неонацистов Украины, проводит специальная комиссия, в состав которой вошли организации, занимавшиеся расследованием преступлений "Белых касок" в Сирии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.