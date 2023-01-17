ФСБ задержала украинского шпиона в Северной Осетии

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На границе России и Грузии задержан житель одного из государств СНГ, причастный к шпионажу в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Северной Осетии.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП "Верхний Ларс" подозреваемый был задержан", – уточнили в ведомстве.

Согласно предоставленной задержанным переписке в Telegram, он передавал украинской стороне данные о местоположении российской военной техники путем отправки фото- и видеоматериалов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Челябинской области. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, горелка, газовый баллон и другие предметы. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на диверсию".



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