11:01Происшествия
Суд Рима принял ходатайство защиты обвиняемого в шпионаже в пользу РФ о документах НАТО
Фото: depositphotos/belchonock
Суд Рима принял и решил направить в Совмин Италии требование разрешить вопрос о степени секретности документов НАТО, которые обвиняемый в шпионаже в пользу России итальянский военнослужащий Вальтер Биот якобы передавал представителю посольства РФ, сообщает ТАСС.
Как рассказал адвокат Роберто Де Вита, который представляет интересы Биота, эти документы необходимы для ведения процесса, и теперь НАТО должна решить, можно ли их использовать на слушаниях или нет.
Юрист с самого начала жаловался, что защите не дали доступ к материалам дела из-за "секретности" нескольких приобщенных к нему документов. Защита в таких условиях сильно затруднена. Адвокат не раз отмечал, что о степени секретности документов юристы узнавали из СМИ.
Также судьи постановили провести экспертизу видеозаписи, на которой при помощи камер внутреннего наблюдения было снято, как Биот, работавший в генштабе Минобороны, делал фотографии с экрана компьютера. Сам Биот заявляет, что не имел доступа к секретным файлам. Частично это подтвердили в его ведомстве.
Адвокат планирует доказать невиновность своего подзащитного, отстаивая тезис о недостаточности доказательств его вины.
Биота задержали вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта 2021 года на парковке в периферийном районе Рима. При них обнаружили носитель данных и коробку с наличными.
В марте прошлого года газета La Repubblica со ссылкой на расследование спецподразделения карабинеров ROS сообщила о задержании в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным издания, подозреваемые – российский офицер, работающий при посольстве в Риме, и капитан ВМС Италии.
Отмечалось, что операция состоялась во время тайной встречи между мужчинами. Их задержали сразу после передачи секретных документов итальянским офицером в обмен на денежную сумму.
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