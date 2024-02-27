Экс-депутата Вадима Белоусова объявили в международной розыск

Фото: ТАСС/Анна Майорова

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова в рамках уголовного дела о взятке в 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

"Российские правоохранители его разыскивают по линии Национального бюро Интерпола – Белоусов находится и в международном розыске", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 11 сентября прошлого года бывшего парламентария объявили в федеральный розыск.

В августе 2022 года Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы за получение крупной взятки. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.

Бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова, которая является тещей Белоусова, получила 5 лет лишения свободы условно. Также суд оштрафовал ее на 500 миллионов рублей.

Кроме того, суд взыскал в пользу государства с Белоусова и Бутаковой размер полученной им взятки в 3,25 миллиарда рублей.

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