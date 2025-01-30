Кремль не располагает данными о месте нахождения наемника из Австралии Дженкинса

Фото: 123RF/nurfdesigns

Кремль не располагает данными о месте нахождения наемника из Австралии Оскара Дженкинса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти РФ не отслеживают передвижение граждан этой страны.

"Я вообще не обладаю информацией на этот счет", – добавил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал, что правительство России не знает, поднимала ли Австралия вопрос о гибели Дженкинса в зоне специальной военной операции. Он обратил внимание, что Австралия могла запрашивать данные о воевавшем на стороне ВСУ Дженкинсе по дипломатическим каналам.

Ранее СМИ писали, что житель Мельбурна Дженкинс попал в плен. По данным представителя МИД РФ Марии Захаровой, Австралия официально обратилась к российским властям по вопросу наемника.