Прибывший для сбора разведданных экс-сотрудник спецслужб Молдавии выдворен из РФ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

ФСБ сообщила о выдворении из РФ бывшего сотрудника спецслужб Молдавии, прибывшего для сбора разведданных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на центр общественных связей спецслужбы.

Речь идет о гражданине Молдавии Дмитрии Руснаке. Удалось выяснить, что мужчина прибыл в Россию в 2024 году для сбора сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии. Также, по версии ФСБ, Руснак должен был собрать данные о сотрудниках силовых и иных государственных структур РФ, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

Иностранный гражданин пытался легализоваться в России, а в случае попадания в поле зрения органов безопасности РФ должен был демонстрировать свою лояльность Москве и готовность к сотрудничеству. Тем не менее мужчину опросили с использованием полиграфа, что лишь подтвердило факт его прибытия в РФ с разведывательно-подрывными целями.

"Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", – сообщили в ФСБ.

Кроме того, установлено, что еще в 2004 году Руснак прошел подготовку по разведывательной работе за границей и работал под дипломатическим прикрытием, взаимодействуя с экс-директором Службы информации и безопасности Молдавии Артуром Решетниковым и начальником разведки иностранной спецслужбы Сергеем Долгиеру.

В 2020 году на него вышел начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, который искал возможность связаться с президентом Молдавии Майей Санду, когда она была еще лишь кандидатом в лидеры страны, уверены в ФСБ. Буданов, в свою очередь, помог Руснаку реализовать коммерческие проекты на Украине в интересах американских фирм по выращиванию семян.

Позже Руснак был награжден государственной наградой Украины, а летом 2021 года он лично присутствовал на организованной им же встрече Буданова с тогдашним главой Службы информации и безопасности Молдовы Александром Есауленко, в ходе которой обсуждались планы подрыва охраняемых российскими миротворцами складов с боеприпасами на территории Приднестровья, заключили в ФСБ.

Ранее сотрудники российской спецслужбы задержали жителя Симферополя за передачу Киеву данных о военных объектах на территории Крыма. Выяснилось, что мужчина передавал своему куратору из Службы безопасности Украины (СБУ) данные о прохождении железнодорожных эшелонов, о технике ПВО и радиолокационных станциях.

Кроме того, задержанный передал Украине данные об оборонительных сооружениях, которые находились в парке в поселке Форос. Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

