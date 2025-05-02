Теракт против сотрудников правоохранительных органов предотвращен в Дагестане

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении правоохранителей в Дагестане. В результате была задержана женщина, занимавшаяся его подготовкой, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

Уточняется, что женщину задержали в Хасавюртовском районе. Сотрудники спецслужб установили, что она была сторонницей запрещенной в РФ международной террористической организации.

Россиянка 1996 года рождения планировала подорвать самодельное взрывное устройство у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. В ходе допроса она дала признательные показания и уточнила, что должна была совершить теракт 9 мая.

Задержанная рассказала, что познакомилась в исламской группе в мессенджере Telegram с человеком по имени Абдулла. Он просил ее отправлять фотографии разных организаций, расположенных в Хасавюрте и Хасавюртовском районе.

"Он давал задание, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт: либо подложила взрывное устройство, либо сама подорвалась", – поделилась женщина.

Ранее спецслужбы задержали троих агентов украинских спецслужб, которые готовили покушение на участника СВО, военнослужащего добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийском автономном округе.

СК возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Покушение на убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Всех фигурантов было решено заключить под стражу.