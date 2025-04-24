Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 11:19

Происшествия

ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области

ФСБ России опубликовала кадры, на которых видно, как был предотвращен теракт на нефтехимическом заводе в Нижегородской области. Информацию от ведомства передает ТАСС.

На кадрах показана не только работа спецслужб, нейтрализовавших злоумышленников, но и окрашенные в цвета флага Украины дроны, которые планировалось использовать для совершения теракта.

Теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области был предотвращен утром 24 апреля. По данным ФСБ России, двоих выходцев из Средней Азии, которые планировали по заданию украинского куратора совершить диверсию с помощью FPV-дрона с самодельным взрывным устройством, удалось нейтрализовать в ходе задержания.

Злоумышленники были сторонниками идеологии международной террористической организации, которая запрещена в России. Российские спецслужбы изъяли два дрона с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, а также автомат Калашникова и пистолет Макарова. Возбуждено дело по факту приготовления к диверсии.

ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов в Подмосковье

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика