ФСБ задержала готовивших нападения на образовательные учреждения Москвы

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 6 человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Силовики провели в 81 российском регионе мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи. В результате мероприятий были задержаны готовившие вооруженные нападения на учебные заведения в ряде городов.

По данным службы, по их адресам проживания были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.

Кроме того, в ходе рейдов ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов в мессенджере Telegram с террористическим и неонацистским контентом, у которых обнаружила переписки с украинскими кураторами. В них были инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.

"Кроме того, приняты меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, подпавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию", – говорится в сообщении.

Ранее уголовное дело было возбуждено против жительницы Крыма, которая в украинском антироссийском чате призывала искоренять русских и русский язык. Сообщения женщины обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ по республике в ходе планового мониторинга мессенджеров и социальных сетей. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.