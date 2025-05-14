Суд приговорил к 10 годам обвиняемую в подготовке покушения на главу Крыма Аксенова

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Южный окружной военный суд вынес приговор Оксане Шевченко, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Ей назначили 10 лет лишения свободы, передает РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Следствие выяснило, что Шевченко вместе с Сергеем Боднарем вступила в группу, созданную Службой безопасности Украины (СБУ). В их задачу входило наблюдение за передвижением служебного автомобиля Аксенова по Симферополю для подготовки и совершения на него покушения.

Позже к группе присоединился завербованный украинскими спецслужбами Владимир Ананьев. Курировал создание отряд гражданин Украины, его дело выделено в отдельное производство.

В свою очередь, прокуратура Крыма сообщила, что самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, а также передатчик и приемник, которые планировалось использовать для подрыва машины Аксенова, были доставлены из Запорожской области.

Уголовные дела на Шевченко, Боднаря и Ананьева поступили в суд в феврале этого года. Рассмотрение первого из них прошло в марте.

В 2024 году Аксенов сообщал, что за год против него пытались совершить 4 покушения. Все попытки были неудачными, злоумышленники задержаны.

Летом того же года два агента военной разведки Украины были заключены в тюрьму на 10 и 9,5 года за покушение на высших должностных лиц республики. Еще 10 обвиняемых в покушении на Аксенова на тот момент ожидали приговора суда.

