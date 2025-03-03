Рассмотрение дела о покушении на главу Крыма начнется 31 марта

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Южный окружной военный суд начнет рассматривать первое из трех уголовных дел о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова 31 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя судебного органа.

Там уточнили, что в суд поступили уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Первый процесс против Боднаря начнется в 10 часов по московскому времени 31 марта, заключил собеседник.

В 2024 году Аксенов сообщал, что за год против него пытались совершить 4 покушения. Все попытки были неудачными, злоумышленники задержаны.

Летом того же года два агента военной разведки Украины были заключены в тюрьму на 10 и 9,5 года за покушение на высших должностных лиц республики. Еще 10 обвиняемых в покушении на Аксенова на тот момент ожидали приговора суда.

