Более 10 человек, обвиняемых в приготовлении покушения на Аксенова, ждут приговора суда

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что более 10 обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор за свои преступления, сообщает РИА Новости.

По словам Аксенова, еще два члена агентурной сети военной разведки Украины, планирующих серию терактов в Крыму, в том числе покушение на высших должностных лиц республики, уже приговорены. В июне 2024 года Южный военный суд заключил их в тюрьму на 10 и 9,5 года.

До этого глава Крыма сообщал, что за последний год спецслужбы предотвратили четыре покушения на него. Все преступников задержали.

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, который готовили двое граждан РФ, завербованных военной разведкой Украины. Тогда речь шла про Ленинский район республики. Позднее Аксенов поблагодарил работников российских спецслужб.

