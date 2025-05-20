Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Архангельской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя поселка Коноша Архангельской области. Он подозревается в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

По информации ведомства, житель поселка 1983 года рождения реализовывал свой преступный умысел по заданию брата, который действовал в интересах Украины. В 2023 году он при помощи личного мобильного телефона собрал и передал сведения о местонахождении объектов ПВО на территории Архангельской области. Как подчеркнули в ФСБ, информация могла быть использована против российской армии и могла нанести ущерб безопасности государства.

В связи с этим возбуждено дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ.

Ранее два севастопольца были задержаны по подозрению в государственной измене за сбор и передачу Украине данных о расположении Вооруженных сил России. По информации следствия, представитель Службы безопасности Украины (СБУ) завербовал 53-летнего мужчину. Задержанный собирал информацию разведывательного характера в Севастополе.

Кроме того, в Крыму по подозрению в госизмене была задержана жительница приграничного Джанкойского района. Вступив в один из украинских телеграм-каналов, она предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники.

