В Ростовской области ФСБ задержала мужчину за призывы к убийству военных ВС РФ

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В Ростовской области задержали 22-летнего подозреваемого в призывах к терроризму, в частности убийству военных ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным службы, мужчина является сторонником идеологии украинского неонацизма. Публичный призыв к совершению убийства военнослужащих РФ содержался в материалах, которые он разместил, используя свой личный профиль в мессенджере Telegram.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Мужчину заключили под стражу.

По данным пресс-службы, в его публикациях содержались лингвистические и психологические признаки оправдания терроризма.

Ранее за призывы к уничтожению Крымского моста был задержан 52-летний крымчанин. Мужчина проживал в поселке городского типа Советском. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

