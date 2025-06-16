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16 июня, 12:34

Происшествия

Дело о призывах к терроризму заведено на жителя Алтайского края

Фото: depositphotos/doomu

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма, совершенное с использованием интернета, возбуждено в отношении жителя Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, молодой человек в 2023 году неоднократно размещал в Сети комментарии, выражающие побуждение к совершению действий, направленных на насильственную смену власти в России.

Ранее в Ростовской области задержали 22-летнего подозреваемого в призывах к терроризму. В ФСБ уточнили, что мужчина является сторонником идеологии украинского неонацизма. Призывы к убийству военнослужащих РФ он размещал в интернете, используя профиль в мессенджере Telegram.

В публикациях содержались лингвистические и психологические признаки оправдания терроризма. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

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