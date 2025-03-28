Мужчина задержан в Смоленской области за призывы к геноциду

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Сотрудники ФСБ России по Смоленской области задержали жителя Десногорска за призывы к геноциду. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным правоохранителей, мужчина состоял в разных проукраинских и эмигрантских сообществах в одном из мессенджеров. Там он открыто поддерживал высказывания о применении насилия в отношении граждан РФ.

Помимо этого, он настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей. В частности, предлагал истреблять россиян семьями, указали в региональном УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее дело завели в отношении 64-летней жительницы Курганской области за комментарии с призывом к терроризму. Как рассказали в ФСБ, женщина разместила в мессенджерах и соцсетях свыше 24 тысяч комментариев о ситуации вокруг проводимой СВО на Украине. В ее комментариях были призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, уточнили в ведомстве.