ФСБ задержала в Татарстане готовивших теракт россиян

Фото: depositphotos/merrydolla

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Татарстане жителей Хабаровского края, готовивших теракт с применением взрывчатых веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным ФСБ, они причастны к оказанию содействия украинским спецслужбам в проведении диверсий и терактов на территории РФ. Как указало ведомство, для получения гражданства Украины и переезда туда задержанные установили контакт с сотрудниками главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В рамках оперативно-разыскных действий ФСБ установила, что представитель ГУР Украины передал фигурантам координаты оборудованного тайника, где были найдены взрывчатые вещества и составные части СВУ.

По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ РФ сообщили об уничтожении ответным огнем украинского агента, который готовил теракт против военнослужащего в Тюмени. По словам силовиков, мужчина изъял из схрона взрывное устройство, чтобы позже подложить бомбу под автомобиль. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

