Жителя Курска задержали за передачу "Азову" зенитного прожектора

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Житель Курска Виталий Ревин был задержан за передачу полку "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России) зенитного прожектора для обнаружения над Киевом российских беспилотников. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

45-летний уроженец Черниговской области самостоятельно связался с представителем "Азова" и предложил ему зенитный прожектор, который сам спроектировал, отправив его из Курска в Киев через Литву. По словам задержанного, украинцы остались довольны результатом и запросили у него определенное число таких прожекторов, чтобы сбивать российские беспилотники.

Ревин уточнил, что передавал не только зенитные прожекторы, но и всю документацию к ним, а также консультировал "Азов" по их сборке. Комплектующие он закупал в Китае на собственные деньги.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, он дал признательные показания.

Ранее правоохранители задержали 23-летнего жителя Керчи, который собирал и передавал Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России. Подозреваемый самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб, указали в ФСБ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.