Агроном Викулов перечислил овощи, которые можно вырастить в квартире зимой

Фото: 123RF/nestea06

Зимой в квартире можно вырастить лук, зелень, томаты и огурцы, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

По словам эксперта, самый просто способ получить урожай в городских условиях – это выгонка.



Владимир Викулов агроном Это использование растений, которые уже запасли энергию на следующий сезон. Можно просто посадить луковицу в воду, даже не подсвечивая репку. И через время вы получите некоторое количество зеленого пера. Оно богаче витаминами, чем сам лук.

Кроме того, можно посадить несколько луковиц вплотную в горшок. Если поставить над ними лампу для растений, есть шанс получить очень большую прибавку зелени, отметил Викулов.

"У нас практически везде продается зелень в горшочках – салат, кинза, укроп, петрушка. Можно использовать ту часть, которая уже готова к употреблению, а сам горшочек положить в больший по размеру. При минимуме ухода на подоконнике и при небольшой досветке можно получить один, а то и два среза этой зелени", – рассказал специалист.



Владимир Викулов агроном Можно вырастить микрозелень. Самый простой набор семян продается в магазинах, даже в готовых емкостях. Просто купить в емкости, смочить, ждать буквально неделю-две и срезать эту микрозелень.

Получить урожай томатов и огурцов сложнее. Придется потрудиться.

"Сорта томатов должны быть ранние, скороспелые и невысокого роста. Их нужно подсвечивать лампой. Огурцы нуждаются в подсветке в меньшей степени. Лучше подбирать скороспелые, теневыносливые. Есть сорта-гибриды для условий зимне-весеннего оборота, то есть теневыносливые огурцы. Выбирать лучше самоопыляющиеся", – указал Викулов.

Ранее россиянам рассказали, какие штрафы могут получить дачники зимой 2024 года. В частности, ответственность грозит за сброс снега на участок, использование пиротехники, небезопасное разведение огня и мусор на территории.

