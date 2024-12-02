Агроном Викулов перечислил овощи, которые можно вырастить в квартире зимой

02 декабря, 16:24Общество
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Зимой в квартире можно вырастить лук, зелень, томаты и огурцы, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.
По словам эксперта, самый просто способ получить урожай в городских условиях – это выгонка.
Кроме того, можно посадить несколько луковиц вплотную в горшок. Если поставить над ними лампу для растений, есть шанс получить очень большую прибавку зелени, отметил Викулов.
"У нас практически везде продается зелень в горшочках – салат, кинза, укроп, петрушка. Можно использовать ту часть, которая уже готова к употреблению, а сам горшочек положить в больший по размеру. При минимуме ухода на подоконнике и при небольшой досветке можно получить один, а то и два среза этой зелени", – рассказал специалист.
Получить урожай томатов и огурцов сложнее. Придется потрудиться.
"Сорта томатов должны быть ранние, скороспелые и невысокого роста. Их нужно подсвечивать лампой. Огурцы нуждаются в подсветке в меньшей степени. Лучше подбирать скороспелые, теневыносливые. Есть сорта-гибриды для условий зимне-весеннего оборота, то есть теневыносливые огурцы. Выбирать лучше самоопыляющиеся", – указал Викулов.
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