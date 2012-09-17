Как обезопасить свою дачу от краж в осенний и зимний периоды

Фото: ИТАР-ТАСС

Как только с наступлением первых холодов дачники разъезжаются по своим квартирам, на садовых участках наступает время краж. Как обезопасить свою дачу от воров?

Прежде всего, не устанавливайте дорогостоящих запорных устройств и замков. Это не поможет, а только укрепит уверенность преступников, что на даче спрятано что-то ценное. Как правило, воры выбирают выбирают для кражи те дачи, где на виду находятся элементы благополучия хозяев - спутниковые "тарелки", дорогие ограды, решетки на окнах.

По возможности не оставляйте на даче ценных вещей. Особенно это касается телевизоров, магнитофонов, радио- и электронной аппаратуры, а также денег.

В случае, если все вывезти не удается, составьте и храните опись всех предметов. Помните, как бы хорошо вы ни спрятали ценности, их все равно обнаружат. Обстановка на дачах после летнего сезона располагает к тому, что воры могут не торопясь обшарить все углы в доме и отыскать все тайники. Отдельные вещи стоит сделать неликвидными для продажи. Например, можно отсоединить плафон от люстры и снять колеса с велосипеда.

По возможности, организуйте охрану дачных участков силами садоводов или с привлечением частных охранных предприятий. Самый надежный способ не допустить кражу в свое отсутствие - установить охранную сигнализацию, выведенную на пульт диспетчера вневедомственной охраны.

Можно завести сторожевую собаку. Постройте для нее небольшую будку, и оставьте там корма на неделю или сразу на месяц. Приезжайте регулярно, чтобы насыпать корма по мере его потребления псом. Только заводите собак с длинной шерстью, чтобы она могла находиться на улице в любое время года и не замерзать.

Наконец, чаще посещайте дачу или договоритесь с соседями, которые остаются осенью и зимой на участках, присмотреть за домом.

Если вы стали жертвой ограбления, немедленно обращайтесь в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше вероятность, что ваше имущество удастся вернуть.