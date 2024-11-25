Юрист Спиридонова: дачники могут получить штраф за сброс снега на дороги

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В 2024 году дачники могут получить крупные штрафы за сброс снега на дороги или мусор на загородном участке, пишет РИА Новости со ссылкой на юристов.

Как рассказала эксперт Мария Спиридонова, мусор можно отнести к несоблюдению экологических, санитарно-эпидемиологических требований и мер противопожарной безопасности. Это грозит дачникам штрафом от 2 до 15 тысяч рублей. При этом расчищать снег на даче нужно, воздерживаясь от его сброса на дороги или соседние участки. В первом случае возможен штраф от ГИБДД на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а во втором – от 100 до 300 рублей, пояснила юрист.

В свою очередь, ГИБДД может оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей за более чем пятиминутный прогрев на даче двигателя машины.

Адвокат Евгения Пешкова добавила, что нарушить закон дачники рискуют и при использовании пиротехники. Для фейерверков четвертого и пятого классов необходимо разрешение от местных властей.

"При выборе места для запуска фейерверков на дачном участке необходимо обеспечить безопасное расстояние до зданий, деревьев и других объектов, которое зависит от класса пиротехнического изделия и указано в инструкции производителя", – сказала Пешкова.

Она подчеркнула, что данные нарушения грозят штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Другим возможным нарушением является небезопасное разведение огня. По словам Спиридоновой, оно грозит штрафом в размере 5–15 тысяч рублей.

К прочим нарушениям также относятся правила использования печей в доме и запуск дронов.

Дачу стоит также подготовить к зимнему сезону. Важно уделить внимание теплоизоляции и заделать мелкие щели и трещины, сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта Александру Чихринову.

По ее словам, стоит проверить работу системы отопления и очистить дымоход. Дачникам нужно убедиться в исправности уличного освещения и разместить лопату в удобном месте для расчистки пути к дому.

Как отметила Чихринова, можно установить систему видеонаблюдения и отключить электроснабжение, чтобы избежать короткого замыкания или пожара.

"Если вы планируете посещать дачу зимой, можно перевести отопление в режим антизамерзания с минимальной температурой. В этом случае установка видеонаблюдения или использование умного дома поможет удаленно контролировать состояние вашего жилья", – заключила эксперт.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рекомендовал к первым снегопадам на даче успеть починить крышу и почистить водосток. Даже маленькая трещина, считает он, может стать причиной протекания и обрушения под мокрым снегом.

Также в саду нужно убрать сухие ветви и обрезать лишние побеги. Слой перегноя или соломы станет для почвы дополнительным питанием и утеплителем.