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Культура

15:57

В Ираке нашли следы катастрофы, уничтожившей Ассирийскую империю

культура

Фото: ТАСС/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Археологи из США изучили окаменелую воду, собранную из сталагмитов Куна-Ба на севере Ирака, и заявили, что причиной падения Ассирийской империи стала затяжная засуха. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на исследование.

На момент своего расцвета, с 912 до 609 года до нашей эры, Ассирийское государство было одним из самых больших и влиятельных в мире. Часть исследователей характеризует эту империю как "сверхдержаву", раскинувшуюся на территории от Персидского залива до Кипра.

Для того чтобы выявить причины гибели древнего государства ученые провели эксперимент. Они сопоставили стабильные соотношения изотопов углерода и кислорода в "окаменелой" воде с климатическими данными нашего времени в том же регионе.

Анализ показал, что в VII веке до нашей эры территорию Ассирийской империи поразила масштабная засуха, растянувшаяся на десятилетия. И если ранее строительство массивных гидротехнических сооружений при царе Сеннахерибе объясняли личными амбициями государя, то теперь стали ясны изначальные мотивы правителя.

При этом угасать империя начала на фоне огромных материальных и человеческих затрат, поскольку в государстве участились различного рода внутренние конфликты и политическая нестабильность.

Археологическая группа в Эквадоре в ноябре заявила, что обнаружила останки двух детей, похороненных в своеобразных "шлемах" из черепов детей более старшего возраста. Страшная находка пока никак не объясняется.

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