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Наука

13:02

Телескоп Hubble обнаружил эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной

наука

Фото: ТАСС/Zuma

Космический телескоп Hubble изучил природу гамма-всплеска GRB 190114C, зафиксированного в январе текущего года. Этот всплеск стал самым мощным сигналом в истории наблюдений. Об этом сообщает "Российская газета".

Гамма-всплески являются наиболее сильными взрывами во Вселенной. Они излучают большую часть своей энергии в гамма-лучах.

Данные с телескопа помогли астрофизикам установить, что источник изучения находится далеко от нашей планеты. Сам взрыв произошел в очень плотной среде – прямо в центре яркой галактики, расположенной на расстоянии пяти миллиардов световых лет от Земли.

"Это было действительно необычное событие, поскольку оно сумело произвести исключительно мощное излучение", – отметили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что первый цвет Вселенной был оранжево-белым. Он был похож на свет 60-ваттной электрической лампы накаливания. Затем слабое оранжевое свечение превращалось в красное. Примерно через 400 миллионов лет стали формироваться первые яркие бело-голубые звезды, и потом космос начал приобретать новый цвет.

Ученые считают, что впоследствии Вселенная станет черной. Произойдет это через триллионы лет.

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