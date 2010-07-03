Ученые установили первый цвет во Вселенной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ученые выяснили, что первый цвет Вселенной был оранжево-белым. Он был похож на свет 60-ваттной электрической лампы накаливания, сообщает Phys.org.

Затем слабое оранжевое свечение превращалось в красное, по мере того, как Вселенная продолжала расширяться и охлаждаться. Примерно через 400 миллионов лет стали формироваться первые яркие бело-голубые звезды, и потом космос начал приобретать новый цвет.

Цвет Вселенной "вычислили" астрофизики Карл Глейзбрук и Иван Болдри в 2002 году. Исследователи назвали его "космическим латте". Это бледно-коричневый цвет, напоминающий кофе со сливками.

Теперь авторы попытались узнать, какой цвет появился первым. Для этого они использовали модель абсолютного черного тела (АЧТ), определяющую степень зависимости оттенка излучения от температуры.

В основу расчетов легла гипотеза о том, что Вселенная родилась примерно 13,8 миллиарда лет в результате Большого взрыва. Специалисты обратили внимание, что это была не внезапная вспышка яркого света. Большой взрыв – это расширяющееся пространство, наполненное энергией.

Сначала температура была настолько высокой, что света не существовало. Чтобы появились фотоны, космос должен был остыть. По подсчетам, у Вселенной ушло примерно 10 секунд, чтобы вступить в фотонную эпоху.

Хотя появился свет, цвета все еще не было. Через 380 тысяч лет Вселенная остыла достаточно, чтобы это случилось. Тогда остывшие ядра и электроны объединились в атомы.

Исследователи считают, что впоследствии Вселенная станет черной. Произойдет это через триллионы лет.