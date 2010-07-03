Ученые установили первый цвет во Вселенной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Ученые выяснили, что первый цвет Вселенной был оранжево-белым. Он был похож на свет 60-ваттной электрической лампы накаливания, сообщает Phys.org.
Затем слабое оранжевое свечение превращалось в красное, по мере того, как Вселенная продолжала расширяться и охлаждаться. Примерно через 400 миллионов лет стали формироваться первые яркие бело-голубые звезды, и потом космос начал приобретать новый цвет.
Цвет Вселенной "вычислили" астрофизики Карл Глейзбрук и Иван Болдри в 2002 году. Исследователи назвали его "космическим латте". Это бледно-коричневый цвет, напоминающий кофе со сливками.
Теперь авторы попытались узнать, какой цвет появился первым. Для этого они использовали модель абсолютного черного тела (АЧТ), определяющую степень зависимости оттенка излучения от температуры.
В основу расчетов легла гипотеза о том, что Вселенная родилась примерно 13,8 миллиарда лет в результате Большого взрыва. Специалисты обратили внимание, что это была не внезапная вспышка яркого света. Большой взрыв – это расширяющееся пространство, наполненное энергией.
Сначала температура была настолько высокой, что света не существовало. Чтобы появились фотоны, космос должен был остыть. По подсчетам, у Вселенной ушло примерно 10 секунд, чтобы вступить в фотонную эпоху.
Хотя появился свет, цвета все еще не было. Через 380 тысяч лет Вселенная остыла достаточно, чтобы это случилось. Тогда остывшие ядра и электроны объединились в атомы.
Исследователи считают, что впоследствии Вселенная станет черной. Произойдет это через триллионы лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: