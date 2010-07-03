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Город

18:25

Археологи сделали более 10 тыс находок в Москве в 2019 году

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 10 тысяч археологических находок было сделано в столице в 2019 году. Об этом сообщает руководитель департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

Он рассказал, что в этом году специалисты работали более чем на 100 площадках, добавив, что около трех тысяч находок обнаружили только во время комплексного благоустройства города.

Емельянов добавил, что 30 из 100 археологических площадок находились в ТиНАО. К наиболее интересным находкам специалисты отнесли вазу из Японии, игрушку-лошадку из Англии, фрагмент фарфоровой тарелки из Китая и курительные трубки из Голландии.

"Это подчеркивает, что и 300–400 лет назад у Москвы были прекрасные связи и с Западом, и с Востоком", – пояснил Емельянов.

Ранее столичные археологи представили необычные исторические находки, обнаруженные на улицах города в 2019 году. Самым древним артефактом года стали фрагменты глиняного сосуда, которые специалисты отнесли к эпохи неолита.

Также из земли извлекли кремневый наконечник стрелы и украшения из бивня мамонта. Одной из важнейших находок сами археологи считают большой клад монет, обнаруженный в Костянском переулке. Старые платежные знаки относятся ко времени правления Николая II.

"Это наш город": археологи рассказали о необычных находках в столице в 2019 году

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