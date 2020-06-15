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Общество

10:39

В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

общество за рубежом

Фото: depositphotos/ras-slava

В Швейцарии ищут пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что находка была обнаружена еще в октябре прошлого года. Это произошло на участке железной дороги, который соединяет кантоны Санкт-Галлен и Люцерн.

Объявление о поиске хозяина опубликовали после безрезультатных попыток его найти в ходе внутреннего расследования. Стоимость драгоценного металла оценивается в 152 тысячи фунтов.

Ранее сообщалось, что во Франции дети обнаружили в доме дедушки два килограммовых слитка золота. Необычная находка была найдена во время игры. Дети захотели соорудить из простыней домик, на что отец им посоветовал взять бабушкино постельное белье, где и было найдено золото.

В марте был найден горшок с 505 золотыми монетами во время ремонта в храме Джамбукешварар в Индии. Есть сведения, что клад принадлежит принцу Чоле Котченганнане, которого называли принцем с красными глазами. Он же и возвел храм Джамбукешварар 1 800 лет назад, который с того времени неоднократно подвергался реконструкции.

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