В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

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В Швейцарии ищут пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что находка была обнаружена еще в октябре прошлого года. Это произошло на участке железной дороги, который соединяет кантоны Санкт-Галлен и Люцерн.

Объявление о поиске хозяина опубликовали после безрезультатных попыток его найти в ходе внутреннего расследования. Стоимость драгоценного металла оценивается в 152 тысячи фунтов.

Ранее сообщалось, что во Франции дети обнаружили в доме дедушки два килограммовых слитка золота. Необычная находка была найдена во время игры. Дети захотели соорудить из простыней домик, на что отец им посоветовал взять бабушкино постельное белье, где и было найдено золото.

В марте был найден горшок с 505 золотыми монетами во время ремонта в храме Джамбукешварар в Индии. Есть сведения, что клад принадлежит принцу Чоле Котченганнане, которого называли принцем с красными глазами. Он же и возвел храм Джамбукешварар 1 800 лет назад, который с того времени неоднократно подвергался реконструкции.

