Огромное дерево нашли на безжизненном горном плато в Перу

Палеонтологи нашли гигантское ископаемое дерево на высокогорном плато в Центральных Андах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на описание в Science Advances.

Находка свидетельствует о том, что десять миллионов лет назад там были влажные тропические леса. Это заставляет пересмотреть палеоклиматические модели.

По своему строению перминерализованная – замещенная минералами – окаменелая древесина, которую обнаружили специалисты, очень похожа на древесину современных тропических растений. Геологи узнали, что в эпоху миоцена эта местность находилась всего на 2 000 метров над уровнем моря, а сегодня холодное засушливое плато расположено на высоте 4 000 метров.

Понимание расхождений между климатическими моделями и данными, основанными на летописи окаменелостей, поможет выяснить движущие силы, контролирующие нынешний климат Альтиплано и всего Южноамериканского континента, считают ученые. Они уверены, что на примере древней истории легче будет предсказать последствия климатических изменений для окружающей среды.

На этой неделе стало известно об обнаружении останков мамонта на Ямале. Кость черепа и бивень нашли случайно работники Новопортовского месторождения. Директор "Научного центра изучения Арктики" объяснил, что подобные находки позволяют узнать об экологии гигантов ледникового периода и возможных причинах их вымирания.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский уточнил, что это второе подобное открытие за год. Ранее останки мамонта были найдены в Сеяхе на берегу озера Печевалавато.