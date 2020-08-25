Останки мамонта нашли на Ямале

Фото: yamal.gazprom-neft.ru
Останки мамонта обнаружили на Новопортовском месторождении в Ямальском районе Ямало-Ненецкого округа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Кость черепа и бивень были найдены случайно работниками месторождения. Фотографии находок передали специалистам для оценки важности открытия. Сейчас на месте обнаружения останков работники ведут поиски возможных других фрагментов древнего животного.
Директор "Научного центра изучения Арктики" рассказал, что подобные находки позволяют узнать об экологии гигантов ледникового периода и возможных причинах их вымирания.
Глава Ямальского района Андрей Кугаевский, в свою очередь, отметил, что за год это уже вторая подобная находка, сделанная именно в этой местности. В июле останки мамонта были найдены в Сеяхе на берегу озера Печевалавато.
"Сейчас – район села Новый Порт. Это хорошие новости для ученых нашего региона, надеемся, что совместными усилиями мы сможем найти больше ответов на вопросы, которые оставила нам история", – заявил Кугаевский.
В конце прошлого года останки мамонта обнаружили на территории городского округа Люберцы. Уникальная находка была сделана во время проведения работ по благоустройству. Специалисты сообщили, что находка напоминает грудной позвонок взрослого животного.
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