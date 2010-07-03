Останки белок мезозойской эры нашли под Красноярском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три новых вида мелких млекопитающих мезозойской эры обнаружили в Березовском карьере около города Шарыпово Красноярского края. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

Виды назвали аримаспова шарыповойя, шарыповойя большая и сибирский майопатагий. Найденные животные визуально напоминают обычных белок, но отличаются наличием особых перепонок, которые помогали планировать между деревьями.

Ученые предположили, что обнаруженные млекопитающие в основном питались семенами и побегами папоротников и голосеменных. Кроме того, животные могли быть "оснащены" ядовитыми шпорами.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили прародину всех современных людей. Колыбелью нынешнего человечества исследователи назвали территорию Ботсваны в Африке.