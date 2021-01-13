Жительница Англии нашла в своем саду мраморную плиту Римской империи

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Фото: depositphotos/krugloff
Жительница Хэмпшира в Великобритании нашла в своем саду мраморную плиту, которая оказалась древнеримским артефактом, оцененным в 15 тысяч фунтов, сообщает "Мир 24".
Женщина нашла ее около 20 лет назад, и все это время плита служила ей в качестве монтажного блока в конюшне. Когда британка заметила на камне изображение венка, она решила показать это археологам.
Согласно заключению ученых, плита была изготовлена во II веке нашей эры, предположительно в западной Турции. Надпись на ней гласит: "Народ почитает Деметрия, сына Метродора".
По их словам, подобные артефакты в конце XVIII-XIX веков часто привозили в Англию богатые аристократы, путешествовавшие по другим странам.
"Мы предполагаем, что именно так он попал в Великобританию, но что является полной загадкой – так это то, как он оказался в частном саду", – отмечают ученые.
Ранее сообщалось, что более 15 тысяч артефактов нашли археологи в Москве за 2020 год. По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, работы проводились на территории усадьбы Измайлово, Хамовнических казарм, кинотеатра "Художественный", а также на улице Солянке.
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